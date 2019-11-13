Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках

В Прилуках Черниговской области 29 октября на железнодорожной колее было найдено тело 14-летнего местного жителя Дениса Чаленко. Правоохранители тут же открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 276 УК Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, которое привело к гибели людей). Казалось бы, ситуация банальная: подросток просто потерял бдительность на переходе и погиб в результате собственной неосторожности. Такие истории происходят в стране, к сожалению, чуть ли не каждую неделю. Однако родители Дениса Чаленко не верят, что их сын погиб под колесами поезда и уверяют, что правоохранители намеренно скрывают от них информацию, чтобы замять дело. Что происходит в Прилуках, разбирался "Апостроф".

Загадочная гибель

Трагическая гибель Дениса Чаленко в Прилуках всколыхнула почти весь город. Ведь в официальную версию правоохранителей о том, что парень погиб под колесами поезда, жители не верят. Под стены местного отделения полиции даже пришло несколько десятков разгневанных прилучан. Протестующие жгли шины и пытались штурмом взять отделение полиции. Требование у местных жителей одно – эффективно расследовать гибель подростка и наказать виновных.

Дым от шин в Прилуках закоптил кабинеты даже высших полицейских чиновников в столице. Сначала в пресс-службе правоохранителей заявили, что дело Чаленко возьмет под контроль Нацполиция Черниговской области, а после прозвучали заверения, что расследование происшествия находится на контроле у руководства Национальной полиции Украины. Более того, протестующие в Прилуках добились даже замены начальника местных копов. Однако главная версия инцидента осталась неизменной – Дениса Чаленко сбил поезд.

Почему же официальная версия так категорически не устраивает ни родителей погибшего подростка, ни жителей Прилук?

"Основная претензия – дело расследуется ненадлежащим образом, - поясняет "Апострофу" адвокат семьи погибшего парня Владимир Билык. – На сегодняшний день мы до сих пор не знаем фактических причин смерти. То есть это насильственная смерть или нет? Связано ли наличие телесных повреждений с наездом поезда? Во-вторых, только на третьи сутки родителей признали потерпевшими. Да и то, благодаря тому, что начали жечь шины и люди начали возмущаться".

По словам адвоката, характер травм ребенка указывает на то, что в последние минуты жизни Дениса Чаленко жестоко избили.

По словам адвоката, характер травм ребенка указывает на то, что в последние минуты жизни Дениса Чаленко жестоко избилиtsn.ua

"Я осматривал труп этого ребенка. Там были телесные повреждения, которые указывают на то, что его жестоко избивали. Кроме того, эти телесные повреждения были получены при жизни, потому что челюсти были очень сильно сжаты. И есть такой момент, что у него были вытекшие глаза", - добавляет Билык.

Расставить все точки на "і" могла бы судмедэкспертиза. Их назначили даже несколько: две судебно-медицинских (одну провели в Киеве), а также судебно-цитологическую и судебно-иммунологическую (исследование крови на месте происшествия).

Однако родственники Дениса Чаленко уверяют, что до сих пор так и не получили никаких результатов экспертиз.

"Мы об их результатах ничего и не знаем, - жалуется "Апострофу" отец погибшего парня Виктор Чаленко. – Сколько мы в Прилуках уже ходим добиваемся, чтобы узнать результаты этой экспертизы… Но нам никто ничего… Мы на Киев отвезли тело. У ребенка не было костей самых важных. Ключица была сломана, нос перебит, под глазами синяки, нога одна полностью перебита, из нее кость вытянута и половины черепа не было".

Кстати, отсутствие фрагментов тела погибшего подростка во время проведения второй судмедэкспертизы, по мнению адвоката и самих родственников Дениса Чаленко, может указывать на то, что в полиции пытаются скрыть истинные причины происшествия.

"Когда проводилась вторая судебно-медицинская экспертиза, отец за свои деньги нанимал авто и вез тело сына в Киев. Это абсурд и это не нормально. Но это моральный аспект. Что касается юридической стороны вопроса, то интересно, каким образом возможно было провести повторную экспертизу, не истребовав части костей черепа и левой ноги, где был перелом? – удивляется Билык. – А ведь именно по этим фрагментам можно было определить механизм нанесения травмы, под каким углом был нанесен удар, с какой силой и даже каким предметом: или это был действительно наезд поезда, или это была травма, полученная при падении и ударе о путевой костыль, или был все же нанесен удар сверху вниз каким-то предметом".

В Прилуцком отделении полиции, в свою очередь, просят все же дождаться результатов экспертиз.

"Если они (результаты экспертиз – "Апостроф") не обнародуются, значит они еще не готовы. Когда будут готовы, то их обнародуют", - пояснили "Апострофу" в местном отделении полиции.

Но есть интересный нюанс: как уверяет адвокат, несмотря на отсутствие официальных данных экспертиз, местные копы уже говорят, что в момент гибели 14-летний Денис Чаленко был серьезно пьян.

Несмотря на отсутствие официальных данных экспертиз, местные копы уже говорят, что в момент гибели 14-летний Денис Чаленко был серьезно пьянunian

"Благодаря нашим сотрудникам полиции сейчас расползаются слухи, что ребенок якобы был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, - добавляет Владимир Билык. – Отцу сказали, что у ребенка в крови нашли 3,2 промилле. Но такое количество алкоголя, особенно для ребенка 14-ти лет, означает, что он просто бы лежал на земле и никуда не двигался. Ему нужно было бы выпить огромное количество алкоголя. Первым, кто был на месте осмотра тела ребенка - это фельдшер скорой помощи. Я лично с ним общался, и он ни разу не упомянул, что от ребенка был запах алкоголя. Соответственно, правоохранители что-то скрывают и распускают слухи, чтобы подкрепить свою версию".

"Он не употреблял, поверьте мне, - добавляет Виктор Чаленко. – Это идиотизм. Просто слов нет. Если бы он выпил грамм 250-300 водки, его бы просто разорвало, он бы вообще с места не сошел".

Версии

Пока версия о том, что гибель Дениса Чаленко наступила в результате несчастного случая, рассматривается копами как основная.

"Но даже если предположить, что это был несчастный случай, почему полиция до сих пор не рассказала о маршруте передвижения ребенка? – сетует адвокат Владимир Билык. – Ведь если мы знаем маршрут передвижения ребенка, то по нему мы можем отследить и время его передвижения. А если мы знаем время, то можем установить, когда именно могла наступить смерть и в каком месте. И это уже наводит на мысль, что они что-то скрывают, например, покрывают своих сотрудников, которые могли быть причастны к убийству ребенка".

Впрочем, временный исполняющий обязанности начальника Прилуцкого отделения полиции Сергей Сторожук отмечал, что убийство также рассматривается копами как одна из рабочих версий.

"Это убийство, - уверен Виктор Чаленко. – Ребенка убили, принесли и положили на железнодорожные пути. Его где-то встретили и убили. А нет ни записей, ни камер ничего. Как будто бы ребенок растворился или летел по небу. Однозначно камеры уже зачищали".

Кто именно мог желать смерти подростка и зачем копам его покрывать, родные погибшего сказать не могут. В СМИ звучали предположения о том, что конфликт у Дениса Чаленко мог произойти с сыном местного судьи. Однако в пресс-службе Прилуцкого суда Черниговской области эту информацию назвали недостоверной.

"Ребенок мне показывал переписку в телефоне. Ему писали, что голову разобьют, убьют… Там вроде как из-за девушки все", - говорит отец погибшего.

А пока в деле гибели Дениса Чаленко больше вопросов, чем ответов, местные жители вновь намерены собраться под отделением полиции в четверг, 14 ноября, чтобы требовать от правоохранителей объективного расследования дела. А в пятницу состоится брифинг заместителя председателя Нацполиции - начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе. В актовом зале Прилуцкого облсовета он расскажет, как продвигается расследование уголовного производства в отношении смерти Чаленко. Брифинг начнется в 18:00.