Полиция поймала банду, похитившую в Киеве семью с ребенком: опубликованы фото и видео

В Киеве задержали банду, участники которой причастны к ряду тяжких преступлений. В частности, участники банды похищали людей.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, на преступников полиция вышла еще в начале 2018 года. Известно, что преступная схема реализовывалась отдельными сотрудниками Государственной миграционной службы.

Один из фигурантов дела попал в поле зрения полиции, когда за рулем автомобиля Bentley врезался в дерево. В момент задержания он нанес телесные повреждения инспектору полиции.

Выяснилось, что родные братья задержанного и еще один киевлянин похищали людей. В частности, они посадили в свое авто жительницу Киева, ее дочку и мужа и вывезли в частный дом в Киевской области.

Следствие установило, что женщина работала у одного из похитителей домашней уборщицей. Владелец заявил, что она якобы похитила у него 20 тысяч долларов. С многочисленными телесными повреждениями и нервным срывом киевлянка попала в больницу.

Одному злоумышленнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), другим – по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в киевском супермаркете на охранника напала группа подростков, которым сделали замечание, чтобы они не крали товары.