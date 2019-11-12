В Киеве банда воришек дважды избила охрану супермаркета: опубликовано видео

В киевском супермаркете на охранника напала группа подростков, которым сделали замечание, чтобы они не крали товары.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в магазине, расположенном в районе станции метро "Дарница".

"Стая подростков набросилась на охранника, который сделал им замечание, чтобы те не воровали. Охранник вызвал полицию, но через некоторое время вместо правоохранителей снова зашли эти самые подростки и снова избили охранника", - говорится в посте.

"У меня вопрос. А другие охранники где были?", "Так копы скорее всего их и искать не будут. Типа травм нет и все такое... а потом от безнаказанности они насмерть кого то забьют на улице. А за мелкие кражи даже не штрафуют, копы их просто отпускают за дверьми магазина. Поэтому и выходят видосы, где таких воров охрана за углом бьет. По другому их не накажешь", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Майдане Независимости оперативники задержали трех мужчин, которые ограбили магазин одежды.

Ранее в Киеве поймали на горячем парочку воров, жертвами которых становились пассажиры метро.