"Адская" ночь: по Киеву прокатилась волна поджогов, фото и видео

В ночь на четверг, 14 ноября, в Киеве в разных районах произошла серия поджогов – неизвестные подожгли три магазина с молочной продукцией.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные "Информатора".

Так, зафиксировано, что неизвестные лица в течение 15 минут подожгли сразу три магазина одной и той же сети – "Молоко от фермера". Поджоги произошли около 3:00.

Журналисты отметили, что один из пожаров привел к масштабным последствиям - почти полностью выгорел BoxPark.

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Согласно информации издания, поджог первого магазина случился около 02:50 в Днепровском районе, там трое лиц облили керосином и подожгли торговый павильон. Второй пожар произошел на улице Олены Телиги, охране удалось его быстро потушить. А третье возгорание, в Петропавловской Борщаговке распространилось на соседние торговые точки и около 10 павильонов сгорело.

В данный момент сообщается, что в ходе пожаров никто не пострадал. Полиция разыскивает поджигателей, на местах происшествий работают следователи.

Как сообщал "Апостроф", 11 ноября в Печерском районе Киева произошел пожар в здании, где расположен склад шин, в ходе происшествия выгорел целый этаж помещения.