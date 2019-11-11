​Выгорел весь этаж: в Киеве произошло серьезное огненное ЧП, фото и видео

В понедельник, 11 ноября, в Печерском районе Киева произошел пожар в здании, где расположен склад шин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о возгорании поступила на линию спасателей в 15:05. Рассказали, что горит 5-этажное здание по Железнодорожному шоссе.

На место выехали пожарные, которые увидели огонь на 5 этаже в помещении, где хранились шины. В 15:36 пожар площадью 40 кв. метров почти загасили, а уже в 16:02 - ликвидировали его. В результате возгорания никто не пострадал.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 10 ноября, в Донецкой области произошел масштабный пожар в многоэтажном доме, в результате которого погибли два человека.