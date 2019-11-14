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Под Киевом женщина чудом выжила в аварии с поездом: фото с места

четверг, 14 ноября 2019, 13:03
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В Киевской области поезд столкнулся с легковушкой, за рулем которой находилась женщина. Только чудом она смогла выжить в страшной аварии.

По данным паблика "Киев Оперативный", авария произошла в городе Тетиев около 18:00.

Здесь в автомобиль 35-летней жительницы Фастова въехал локомотив сообщением Казатин-Жашков под управлением 53-летнего машиниста.

По предварительной информации, женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет.

Отмечается, что женщина получила серьезные повреждения. Ее с множественными ушибами, переломом ребер и открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил).

Напомним, что в ночь на 11 ноября во Львове на железнодорожном пути нашли тело погибшего подполковника ВСУ Алексея Тропова.

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