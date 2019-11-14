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Причастен Шойгу: в деле о крушении МН17 на Донбассе произошел новый поворот

четверг, 14 ноября 2019, 16:00
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Объединенная следственная группа (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 заявила о причастности российских ФСБ и Минобороны к крушению Boeing-777 на Донбассе.

Как говорится в обращении к свидетелям на сайте полиции Нидерландов, выводы об этом были сделаны в ходе прослушки ряда телефонных разговоров.

Следователи считают, что российские официальные лица до катастрофы каждый день контактировали по телефону с сепаратистами на Донбассе по административным, финансовым и военным вопросам.

"Интенсивность контактов между сторонами увеличилась в первой половине июля 2014 года. Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", - говорится в сообщении.

В материалах упоминаются имена главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.

"ОСГ ищет свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех лицах, которые контролировали руководство ДНР в Донецке и отдали приказ о развертывании ЗРК "БУК", - говорится в обращении следственной группы.

Напомним, что в результате крушения самолета погибло 298 человек.

Ситуацию уже прокомментировал активист Назар Приходько.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украинскую базу "Миротворец" внесено ряд иностранных граждан, которые пытались повлиять на расследование дела о сбитом Boeing рейса MH-17 на Донбассе.

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