Приставал к ребенку в лифте: в Запорожье разыскивают опасного педофила, фото

В Запорожье объявили в розыск мужчину, который приставал к 8-летней девочке в лифте.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на группу "Это Запорожье" в Telegram.

Так, авторы указали на сообщение правоохранителей, в котором говорится о приметах педофила, а также приводится его фото и фоторобот.

Уточняется, что в понедельник, 11 ноября, он оказался наедине с девочкой 8 лет в лифте и стал ей демонстрировать половые органы. Указанное происшествие произошло в Запорожье, на улице Ладожской, вероятно, педофил проживает в этом районе.

"Внимание! Полиция разыскивает извращенца с Ладожской. Если вы знаете его местонахождение, срочно сообщите 102", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаевской области в полицию обратилась мать 14-летней девочки, которую изнасиловал 27-летний знакомый семьи, после чего ей пришлось сделать аборт.