Пришлось делать аборт: под Николаевом насильник поиздевался над 14-летней девочкой

11 ноября в полицию обратилась мать 14-летней жительницы Николаевской области, которую изнасиловал 27-летний знакомый семьи.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, мужчина выбрал момент, когда дома не было взрослых, и с применением физической силы вступил со школьницей в половое сношение.

При этом сразу после преступления несовершеннолетняя никому не рассказала о происшествии.

В полицию мать обратилась только после того, девочке стало плохо. Позже выяснилось, что она была беременной.

По решению матери потерпевшей сделали аборт.

Злоумышленника уже задержали и доставили к Арбузинского отдела полиции.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ "Изнасилование несовершеннолетнего лица".

Напомним, что в Запорожье ученица 9-го класса родила близнецов. 15-летняя мама не испытала трудностей при родах и чувствует себя отлично.