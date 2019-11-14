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В России парень устроил смертельную стрельбу в колледже и покончил с собой: фото и видео

четверг, 14 ноября 2019, 07:16
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В российском городе Благовещенск студент в колледже открыл стрельбу по ученикам.

Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел в Амурском строительном колледже. 19-летний студент Даниил Засорин пришел в учебное заведение с 12-калиберным ружьем модели Иж-81 (мощное), которое взял дома. Парень спрятал оружие под верхней одеждой.

Даниил начал курить прямо в коридоре учебного заведения, а когда ему сделали замечание – достал ружье и открыл огонь.

"Были ранены несколько человек. Очевидцы бросились на улицу, увидели сотрудников ГИБДД и успели позвать их на помощь. Полицейские, ворвавшись в здание, открыли огонь на поражение по стрелку и ранили его", - говорится в сообщении.

19-летний стрелок Данил Засорин погиб. Он был ранен в перестрелке с полицией, после чего покончил с собой выстрелом из дробовика.

По предварительным данным, в результате стрельбы по людям погиб один человек, а еще трое ранены.

Стрелок Даниил Засорин

В Telegram-канале Life Shot пишут, что пообщались с одним из учеников колледжа, где произошла трагедия. По его словам, когда стрелок с ружьем зашел в кабинет, все тут же спрятались под парты. Только один парень остался стоять

"Ты что, бессмертный? Давай проверим", - сказал Засорин и выстрелил.

После этого началась паника – все побежали к выходу, а Засорин продолжал стрелять. Рядом с колледжем дежурил наряд ГИБДД. Полицейские ворвались в здание и открыли огонь - началась перестрелка.

Все произошло на втором этаже учебного заведения. По словам очевидцев, место случившегося усыпано гильзами. В туалете оперативники нашли рюкзак Засорина с коробкой патронов, а рядом с колледжем его машину, она была заведена.

Двое из троих пострадавших в стрельбе сейчас находятся на операционном столе. У одного огнестрельное ранение в области шеи и плеча, у другого - живота и ягодицы. Еще одному человеку Засорил выстрелил в бедро. Раненому уже оказали медицинскую помощь - его состояние удовлетворительное.

Как отметили в Минздраве, у раненых множество травм, а один из них в тяжелом состоянии.

По версии МВД, стрельба в колледже произошла, предварительно, из-за ссоры между учащимися.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех, находящихся в помещении людей на улицу. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента, предварительно, трое пострадали. По предварительным данным, злоумышленник совершил суицид с использованием своего оружия. Оно зарегистрировано на данного гражданина", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах отметили, что охранник колледжа лишь развел руками, когда ему сообщили о человеке с ружьем в здании.

Засорин в начале пары зашел в аудиторию и направил оружие на преподавательницу. Он сказал ей убраться отсюда. Учительница побежала на пост охраны, а затем в магазин и попросила позвонить в полицию. Она хотела вернуться обратно в колледж, но продавцы ее остановили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство из хулиганских побуждений.

Как пишет Telegram-канал Mash, огонь в Благовещенске открыл 18-летний студент 4 курса местного колледжа. По словам однокурсников, он стрелял жертвам в спину. Есть информация, что Засорин начал стрелять после того, как его выгнали из аудитории за опоздание.

"Студента попросили выйти во время начавшегося занятия, через какое-то время он вернулся с пятизарядным ружьем в руках и начал стрелять", - пишут в сети.

Другие учащиеся характеризуют Засорина как тихого и спокойного парня. По предварительным данным, при стрельбе погиб его однокурсник Алексей Голубничий.

"Погибший при стрельбе в благовещенском колледже Алексей Голубничий собирался жениться на своей девушке Дарине. Парень планировал сделать предложение буквально на днях, девушка мечтала связать с ним свою судьбу", - говорится в сообщении.

Погибший в стрельбе Алексей Голубничий

Другой ученик Касьян Каменец получил огнестрельное ранение в шею, в крайне тяжелом состоянии его доставили в операционную.

По словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки.

"Однокурсники Засорина поведали полицейским, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в органы от нее нет). Узнав о случившемся, Данил пришёл в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему", - пишут в сети.

Данную информацию проверяют следователи. Они планируют допросить девушку и родных Засорина.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Киров задержали ученика, который хотел устроить теракт в школе с помощью взрывчаток и оружия.

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