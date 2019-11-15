Под Киевом поймали одного из ключевых лидеров ИГИЛ: что известно

В пятницу, 15 ноября, под Киевом СБУ задержала одного из руководителей террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций "ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Преступника задержали под Киевом возле дома, где он жил.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный террористами "Исламского государства" в Киеве.

Также в аэропорту "Борисполь" задержали российского банкира Илью Юрова. Он подозревается в хищении крупной суммы денег и был объявлен в розыск по линии "Интерпола" по просьбе российских правоохранителей.