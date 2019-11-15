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В Киеве лихач на перекрестке врезался в машину и вылетел на тротуар: фото и видео момента ДТП

пятница, 15 ноября 2019, 06:59
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Вечером 14 ноября на на Лесном массиве Киева случилось серьезное ДТП: здесь на перекрестке столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

Как сообщает "Апостроф" с ссылкой на "Информатор", авария произошла около 21:30.

Mitsubishi и Skoda двигались по улице Братиславская навстречу друг другу, когда первый начал совершать поворот налево, в сторону Лесного проспекта, а водитель Skoda промчался прямо на запрещенный сигнал светофора. От удара Skoda вылетела на тротуар, чудом не задев пешеходов.

В ДТП травмы получила девушка-пассажирка Skoda.

ДТП на Братиславской
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ДТП на Братиславской
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ДТП на Братиславской
1 / 1
ДТП на Братиславской
1 / 1
ДТП на Братиславской
1 / 1
ДТП на Братиславской
1 / 1
ДТП на Братиславской
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На видео момента аварии можно рассмотреть, что водитель автомобиля проехал на запрещенный сигнал светофора.

Напомним, что под Киевом на Старообуховской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля.

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