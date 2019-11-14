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На кладбище будет "пополнение": появились интересные данные о потерях боевиков на Донбассе

четверг, 14 ноября 2019, 10:41
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Украинские бойцы на Донбассе отомстили боевикам за обстрелы и нарушения Минских договоренностей.

Об этом сообщают в группе Nova Gorlivka в Facebook.

Воины ВСУ возле шахты Гагарина попали в блиндаж оккупантов. Так украинцы ответили им на провокации, не нарушая Минских соглашений. О точных потерях врагов не сообщают, однако известно, что потери они понесли существенные.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" уточнил, что в среду, 13 ноября, боевики на Донбассе лишились 5 своих солдат. Украинские воины ликвидировали одного оккупанта, а еще четверо получили разные травмы.

Как сообщал "Апостроф", 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" под руководством инструкторов НАТО провела показательные учения на Яворовском полигоне во Львовской области.

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