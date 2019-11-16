Под Винницей семья попала в смертельное ДТП: фото и видео с места трагедии

В пятницу, 15 ноября, под Винницей произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в одном из которых ехала семья с ребенком. В результате аварии женщина погибла и трое человек, в том числе 4-летний ребенок получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Caddi.

В результате пострадали водитель, 51-летняя пассажирка Volkswagen и четырехлетний ребенок. Они госпитализированы. 33-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте ДТП.

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Виновник аварии сначала скрылся с места ЧП, но позже его удалось задержать. Если его вину докажут, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей машину разорвало на части в смертельной автокатастрофе, в результате которой погибли два человека.