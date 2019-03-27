Под Винницей машину разорвало на части в смертельной автокатастрофе: фото и видео

26 марта в районе села Дорожное Винницкой области произошло ДТП с двумя погибшими.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, около 17:30 водитель автомобиля Volkswagen Passat В4 столкнулся с отбойником. В аварии скончались 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка.

"Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам", - информируют правоохранители.

Мужчина и женщина скончались от полученных травм еще до приезда "скорой".

Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Ранее "Апостроф" сообщал, что 26 марта на Бориспольском шоссе под Киевом столкнулись сразу девять автомобилей.