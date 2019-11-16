В Днепре ограбили полицейскую, воевавшую на Донбассе: опубликованы фото

В Днепре задержали мужчину, который проник в квартиру полицейской и участника боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступник открыл пластиковое окно в жилище 36-летней сотрудницы полиции и пробрался внутрь. Он украл телевизор, ноутбук, ювелирные изделия и награды участника боевых действий, принадлежащих потерпевшей. Она обратилась в полицию с заявление.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции: за грабеж, домашнее насилие, вождение в нетрезвом состоянии и пьяные дебоши. Украденное чужое имущество вор на такси довез до ближайшего ломбарда и сдал.

Полицейские задержали мужчину. При осмотре обнаружили при нем оснащенный пистолет, который передан на экспертизу. Следственные действия проведены по месту жительства злоумышленника, а также в ломбардном отделении. Среди изъятых вещей - имущество, украденное в полицейской, в том числе - ее боевые награды.

В порядке ст.208 УПК Украины злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. За кражу чужого имущества, совершенную с проникновением в жилище, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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