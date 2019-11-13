Задействуют курьера: украинцев предупредили об опасном обмане в сети

Правоохранители разоблачили очередную схему мошенничества в интернете на сайте продаж.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Полицейские в городе Северодонецк задокументировали новую схему мошенников. Так, злоумышленник на местных сайтах ищет объявления о продаже ценных товаров, связывается с продавцом и договаривается о приобретении. При этом лично они встретиться не могут, потому что покупатель говорит, что на работе и не может приехать и забрать покупку.

Мошенник предлагает заказать курьера одной из служб доставки и оплатить товар наложенным платежом. В случае согласия продавца, "покупатель" присылает на указанный адрес человека, который не является сотрудником службы доставки и может не знать, что он является звеном в мошеннической схеме, после чего вор забирает товар у "курьера" и не оплачивает продавцу за товар.

"Человек, который выполняет работу курьера накануне получает у мошенника фирменную жилетку и бланки почтовой службы. Поэтому визуально кажется, что это настоящий рабочий доставки", - говорится в сообщении.

Полиция рекомендует вызывать курьера лично, ведь это обеспечит вам сохранность имущества и гарантирует оплату.

Как сообщал "Апостроф", также известна и другая схема, когда аферисты пользуются невнимательностью продавцов на сайте объявлений OLX и рассчитываются с помощью фальшивых смс.