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"Адские" взрывы в Балаклее: обнародованы имена погибших и данные о них

воскресенье, 17 ноября 2019, 10:35
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Из-за взрывов боеприпасов под Балаклей, Харьковской области, которые произошли 15 ноября, погибло двое военнослужащих: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

Об этом сообщается на Facebook-странице военной части А0563.

Кроме того, солдат Денис Янчевский получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.

Как сообщается, бойцы пострадали при исполнении плановых работ по утилизации боеприпасов и их элементов на технической территории Центральной артиллерийской базы.

"В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 23 марта 2017 года в Балаклее на территории военного арсенала возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы складов.

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