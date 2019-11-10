Вспыхнул при посадке: появилось видео опасного ЧП с украинским самолетом в Египте

В интернете обнародовали видео опасного ЧП с украинским самолетом в аэропорту Шарм-Эль-Шейха - воздушное судно загорелось при посадке.

Соответствующий ролик размещен в Twitter.

По предварительным данным, в самолете произошла утечка масла из гидравлической системы, после чего загорелась одна из шин шасси. Спасатели оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ — JACDEC (@JacdecNew) 9 ноября 2019 г.

Пассажир самолета рассказал, что воздушное судно приземлилось мягко, но уже после было слышно странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым. Тем не менее, пожарная команда аэропорта быстро справилась с пожаром.

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту Италии застряло более ста пассажиров из Украины, которые не могут вылететь из итальянской столицы больше суток.