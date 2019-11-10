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Вспыхнул при посадке: появилось видео опасного ЧП с украинским самолетом в Египте

воскресенье, 10 ноября 2019, 09:51
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В интернете обнародовали видео опасного ЧП с украинским самолетом в аэропорту Шарм-Эль-Шейха - воздушное судно загорелось при посадке.

Соответствующий ролик размещен в Twitter.

По предварительным данным, в самолете произошла утечка масла из гидравлической системы, после чего загорелась одна из шин шасси. Спасатели оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал.

Пассажир самолета рассказал, что воздушное судно приземлилось мягко, но уже после было слышно странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым. Тем не менее, пожарная команда аэропорта быстро справилась с пожаром.

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту Италии застряло более ста пассажиров из Украины, которые не могут вылететь из итальянской столицы больше суток.

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