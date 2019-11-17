Охватило пламя прямо на ходу: с полицейским авто под Одессой произошло жуткое ЧП, фото

В субботу, 16 ноября, в городе Измаил Одесской области на ходу вспыхнуло авто полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В салоне машины во время ЧП находилась следственно-оперативная группа полиции, которая направлялась на вызов. Прямо во время движения автомобиль начал пылать.

До приезда спасателей правоохранители самостоятельно с помощью огнетушителя боролись с огнем. Полностью его помогли ликвидировать работники ГСЧС, которые прибыли на место.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По факту происшествия проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

По данным ресурса "Бессарабия inform", СОГ направлялся к коллегам-патрульным, которые задержали злоумышленников, перевозивших подозрительный металл. Но на Аэродромном шоссе, за мостом, авто марки Niva Chevrolet загорелось. Все, кто находился внутри, успели выбраться из пылающей машины, а также забрать с собой ценные вещи и документы. Огонь успел полностью уничтожить автомобиль.

Как сообщал "Апостроф", 30 октября в Киеве автомобиль BMW влетел в столб, после чего загорелся.