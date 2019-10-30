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В Киеве BMW разорвало на части в жутком ДТП: фото и видео с места

среда, 30 октября 2019, 06:55
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В ночь на среду, 30 октября, в Киеве автомобиль BMW влетел в столб, от чего машину буквально разорвало на части.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Столб разорвал ВMW на части и вошел в салон до задних сидений. Водитель в тяжелом состоянии в реанимации... После столкновения автомобиль загорелся", - сказано в сообщении.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом вблизи Броварской окружной произошло ДТП с участием двух машин - Nissan и Skoda, в результате чего один из автомобилей перевернулся на крышу, пострадали три человека.

Также в интернете обнародовали фото фельдшера, погибшей в жутком ДТП с каретой скорой помощи в Киеве в воскресенье, 13 октября.

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