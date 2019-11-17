Пациент вылетел на дорогу: в Одессе "скорая" попала в страшное ДТП, фото

В воскресенье, 17 ноября, в Одессе автомобиль Mercedes столкнулся с каретой скорой помощи: пациент, которого везли в больницу, вылетел на дорогу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Инцидент произошел около полудня в Киевском районе Одессы. Как утверждают очевидцы, на пересечении улиц Петрашевского и Авдеева-Черноморского легковой автомобиль Mercedes не пропустил карету "скорой помощи".

В результате произошло столкновение, "скорую" отбросило в сторону и она врезалась в дерево.

Телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров "скорой". Все они с повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье ночью, 17 ноября, в городе Мукачево произошла смертельная авария, в которой погибла женщина.