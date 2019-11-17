Авто превратилось в груду металлолома: на Закарпатье в жутком ДТП погибла женщина, фото

В воскресенье ночью, 17 ноября, в городе Мукачево произошла смертельная авария, в которой погибла женщина.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

ДТП случилось около 01:15 недалеко от поворота на Берегово. Машина марки VW Golf IV ехала с Берегово на большой скорости и влетела в кольцо. После этого автомобиль снес несколько металлических опор, перелетел через дорогу и вылетел до заправки WOG.

"Женщину-пассажирку от удара выбросило из автомобиля. Она погибла. Мужчина целый, его забрала скорая. На момент съемки следственно-оперативная группа еще не приехала", - написал журналист.

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Как сообщал "Апостроф", 15 ноября под Винницей произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в одном из которых ехала семья с ребенком. В результате аварии женщина погибла и трое человек, в том числе 4-летний ребенок получили травмы.