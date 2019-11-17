Под Николаевом вспыхнул пассажирский поезд: появились подробности и фото с места

В субботу, 16 ноября, в Николаевской области возле станции Новокатериновка загорелся поезд, в котором ехали пассажиры.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Дизельный поезд двигался по направлению "Колосовка-Николаев". Сообщение о возгорании пришло в ГСЧС в 13:23.

Спасатели, которые прибыли на место вызова, определили, что огнем охвачены тягач и последний вагон поезда. Все остальные вагоны с пассажирами были отсоединены и отправлены на место назначения по маршруту.

Около 14:00 пожар был локализирован, а полтора часа спустя – ликвидирован. Пострадавших во время возгорания нет.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 13 ноября, в городе Гайсин Винницкой области загорелся один из складов воинской части.