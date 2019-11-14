Боролись с огнем четыре часа: под Винницей вспыхнул серьезный пожар на военном складе, фото

В среду, 13 ноября, в городе Гайсин Винницкой области загорелся один из складов воинской части.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Информация о возгорании здания 59-й отдельной мотопехотной бригады поступила на линию спасателей около 17:00. На место выехали пожарные, которые присвоили пожару 3-4 категорию. Огонь ликвидировали в 20:40.

В результате пожара никто не пострадал. Но огонь нанес убытки в размере 10,5 миллионов гривен. Однако отмечают, что это на боеспособность воинской части не влияет.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по факту пожара.

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