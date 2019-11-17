Украина понесла тяжелую потерю на Донбассе: трагическая новость с фронта

В субботу, 16 ноября, в зоне операции Объеденных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ООС.

По данным штаба, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с начала текущих суток оккупанты огневой активности на Донбассе не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Как сообщал "Апостроф", в Краматорске 12 ноября похоронили бойца Вооруженных сил Украины Геннадия Моторина, который получил смертельные ранения на Донбассе.