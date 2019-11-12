Появились фото прощания с сапером ВСУ, смертельно раненым под Авдеевкой

В Краматорске 12 ноября похоронили бойца ВСУ Геннадия Моторина, который получил смертельные ранения на Донбассе.

Похороны прошли на кладбище краматорского поселка Ивановка, сообщает местный сайт "Общежитие".

Геннадий был сапером 92-й отдельной механизированной бригады имени атамана Ивана Сирко.

Попрощаться с бойцом пришли его побратимы, родственники, жители города, школьники, а также представители местной власти.

Геннадий проходил службу в 92-й бригаде с февраля 2019 года. 7 ноября под Авдеевкой боевики из ПТУРа выстрелили в автомобиль "Урал", из которого бойцы разгружали древесину. Получив тяжелые ранения, Моторин скончался 8 ноября с военном госпитале Днепра.

Как сообщал "Апостроф", 7 ноября при обстреле боевиков автомобиля "Урал" погиб 23-летний боец Герман Бродников. Незадолго до смерти он планировал уйти в небольшой отпуск и жениться. Похоронили молодого бойца в Чугуеве.