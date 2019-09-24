В Польше устроили жестокую расправу над 19-летним украинским студентом: фото

В субботу, 21 сентября, в Польше пятеро мужчин избили студента из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел вечером на улице Рыбницкой в городе Жоры. Один из мужчин спросил студента, откуда он приехал. Когда тот сказал, что из Украины, началось избиение.

"Нападавшие били и пинали 19-летнего парня даже тогда, когда тот уже лежал на земле и потерял сознание. Когда он пришел в себя - нападавшие скрылись с места преступления. К счастью, избитого и окровавленного украинца нашли прохожие, двое мужчин, которые вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Студента госпитализировали в больницу с многочисленными гематомами. Также ему выбили зубы.

Полиция официально объявила нападавших в розыск.

По информации польских СМИ, Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых (24,4 тысяч гривен - ред.) за помощь в задержании преступников.

Как сообщал "Апостроф", в Варшаве шестеро поляков жестоко избили водителя такси-украинца из-за его происхождения.