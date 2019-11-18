Пострадало много машин: под Киевом грузовик устроил огненное ЧП, фото

В воскресенье, 17 ноября, на одной из стоянок автотранспорта Киевщины загорелся грузовик Reno.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Под Киевом в результате ДТП получили повреждения два грузовика, легковой автомобиль, автомобиль патрульной полиции и пожарная машина.

Авария произошла вблизи с. Переяславское, Переяслав-Хмельницкого района области.

ДТП Отдел коммуникации полиции Киевской области

Водитель заметил, что вблизи кабины возник пожар, который впоследствии перекинулся на прицеп. Предполагаемая причина возгорания - неисправность автопечки.

ДТП Отдел коммуникации полиции Киевской области

Позже, на этом самом участке дороги, 25-летний водитель грузовика Mercedes задел легковушку, которая двигалась в попутном направлении. Предварительно, он не заметил авто из-за задымления. А дальше грузовик снес впереди стоящие фишки и въехал в служебный автомобиль патрульной полиции, который в дальнейшем совершил столкновение с стоящим впереди автомобилем «ЗИЛ-130» работников ДСНС.

ДТП Отдел коммуникации полиции Киевской области

В результате ДТП никто не пострадал. Все авто участников получили механические повреждения. Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Как информировал "Апостроф", в Словении произошла жуткое ДТП - грузовик за считанные секунды слетел с моста.