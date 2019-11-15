Фура слетела с моста за секунды: момент жуткого ДТП в Словении попал на видео

13 ноября на кольцевой дороге Любляны в Словении фура за считанные секунды слетела с моста.

Видео ДТП опубликовал YouTube-канал Klip.

На кадрах видно, как водитель легковушки Opel Korsa на скользкой после дождя дороге потерял управление и оказался под колесами фуры с цистерной. Грузовик влетел в бетонную ограду и упал с моста с двадцатиметровой высоты.

53-летний водитель фуры погиб на месте. Водитель легковушки не пострадал. Сейчас ему грозит до 8 лет тюрьмы за небрежное вождение. Правоохранители утверждают, что он не выбрал безопасную скорость.

Как информировал "Апостроф" в тот же день кровавое ДТП произошло в Украине. В среду, 13 ноября, на Закарпатье произошла страшная авария с двумя погибшими и множеством пострадавших .