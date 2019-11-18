В Киеве пьяный таксист устроил страшное ДТП с беременной: фото

В воскресенье, 17 ноября, поздно вечером в Киеве пьяный водитель такси устроил дорожно-транспортное происшествие, травмы получила беременная девушка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на публикацию "Киев оперативный" в Facebook.

Указывается, что авария с участием пьяного водителя произошла на улице Эстонской, и после этого он же устроил новое ДТП, пытаясь скрыться с места происшествия.

"Около 22:30 на улице бухой водитель таксишного автомобиля Uber Skoda на улице Эстонской въехал в автомобиль Volkswagen. Убегая с места ДТП, на перекрестке улиц Туполева и Салютная влетел в автомобили, стоявшие на светофоре. В результате аварии пострадала беременная женщина, которая находилась в Volkswagen. Она была госпитализирована", - говорится в сообщении сообщества.

Также стало известно и о дальнейших действиях водителя, который пожелал поехать сдавать анализы к врачу. Сейчас он задержан.

"А водитель? Бухущий в хлам. Поехал сдавать анализы к врачу, так как "не доверяю я этим вашим", - добавили авторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мелитополе Запорожской области произошло жуткое ДТП, в котором два авто разворотило в груду металлолома. После аварии на месте событий произошла драка водителей.