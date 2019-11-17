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Авария завершилась дракой: дикий инцидент на дороге под Запорожьем попал на видео

воскресенье, 17 ноября 2019, 17:16
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В Мелитополе, под Запорожьем, произошло жуткое ДТП, в котором два авто разворотило так, что за минуту они превратились в груду металлолома.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook-аккаунте "ДТП України".

"Отмороженный" проезд на красный на большой скорости. В итоге жесткое столкновение и самосуд над виновником: очередной жесткий треш в Мелитополе на перекрестке Б.Хмельницкого - ул. Героев Украины", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как один из водителей подходит к другому и устраивает кулачный бой прямо на месте аварии. Удар столкновения был такой силы, что от машин осталась лишь груда металлолома. Автомобилистам лишь чудом удалось выжить.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 26 октября, вечером на Хортице в черте Запорожья произошло страшное ДТП: водитель, в авто которого были ножи и бита, вылетел на встречку, в результате чего погиб.

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