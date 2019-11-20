С пробитой головой и веником на шее: в Киеве мужчина погиб страшной смертью, фото и видео

В среду, 20 ноября, в Киеве на улице Введенской был обнаружен труп мужчины, весь в крови.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Прохожий, который нашел мужчину, около 3 часов ночи обратился к патрулю полиции, а затем на место были направлены следователи.

Заявитель отметил, что нашел мужчину, который не подавал признаков жизни при входе во двор. Его голова лежала рядом с камнем, на котором были следы крови. При осмотре тела были обнаружены повреждения черепа, также в радиусе метра вокруг были видны кровавые следы. На шее у мужчины лежал веник, а вокруг разбросаны его вещи. Мужчина был обнажен до пояса. Его личность пока не установлена, известно, что ему около 30 лет.

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На месте событий работали экипажи патрульных, кинологи, следователи Подольского и главного управления полиции Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Закарпатской области женщина убила своего сожителя метлой в результате конфликта.