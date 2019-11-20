В Германии сына экс-президента зарезали посреди лекции: детали трагедии

Сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фрица фон Вайцзеккера ранили ножом во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik. В результате полученных травм он скончался.

Как пишет местная пресса, нападение произошло 19 ноября. Вайцзеккер скончался в ночь на 20 ноября.

Отмечается, что преступника помогли задержать присутствующие на лекции. Один из них также получил серьезные ранения.

При этом в полиции пока не могут сообщить никакой информации о личности и мотивах нападавшего.

59-летний Фриц фон Вайцзеккер руководил терапевтическим отделением в частной клинике Schlosspark-Klinik с 2005 года. Его отец Рихард фон Вайцзеккер был президентом Германии в 1984-1994 годах.

Напомним, что в пригороде столицы России, Москвы, водитель внедорожника убил ножом пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.