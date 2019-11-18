В России водитель зарезал пешехода, нарушившего ПДД: фото и видео

В пригороде столицы России, Москвы, водитель внедорожника убил ножом пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "LIFE SHOT".

Трагедия произошла в Мытищах. На записи можно увидеть, как пешеход идет через дорогу, рядом с ним останавливается автомобиль, после чего между мужчиной и водителем этого автомобиля возникает перепалка. После короткой стычки пешеход отходит от машины, хватаясь за шею, а автомобиль уезжает с места происшествия. Пострадавший от полученной раны скончался на месте.

Позже выяснилось, что за рулем внедорожника находился 68-летний местный бизнесмен Виктор Чубак. Он сам явился в отделение полиции и был задержан. Заведено уголовное дело.

Как ранее сообщал "Апостроф", 22 октября на окраине российской столице в Новой Москве вооруженный ножом мужчина убил двоих человек и порезал еще четверых.