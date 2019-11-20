RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:59
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева сделала циничный ход, нарушив обещание
18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП: фото и видео с места

среда, 20 ноября 2019, 07:15
переглянути новину українською
Фото: Информатор

В результате столкновения автомобиля Toyota RAV4 и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter в Киеве погибло двое людей, еще восемь человек получили телесные повреждения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Смертельное ДТП случилось в ночь на 20 ноября на улице Зодчих. По предварительной информации, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. Внезапно одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновения, вследствии которого внедорожник вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

От удара водитель Toyota погиб на месте, жизнь одного из пассажиров пытались спасти медики, но безуспешно. После длительных попыток реанимации они констатировали его смерть. Погибшим в ДТП было около 20-25 лет.


Еще трое пассажиров Toyota с серьезными травмами были госпитализированы. Водитель Mercedes, который осуществлял развозку людей, тоже попал в больницу. Четырем пассажирам микроавтобуса оказали медицинскую помощь на месте, их травмы несерьезные.

Из-за аварии движение по улице Зодчих было перекрыто. На месте происшествия работали около 10 бригад медиков, экипажи патрульной полиции, спасатели ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 17 ноября, поздно вечером в Киеве пьяный водитель такси устроил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала беременная девушка.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: