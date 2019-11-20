В Киеве маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП: фото и видео с места

В результате столкновения автомобиля Toyota RAV4 и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter в Киеве погибло двое людей, еще восемь человек получили телесные повреждения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Смертельное ДТП случилось в ночь на 20 ноября на улице Зодчих. По предварительной информации, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. Внезапно одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновения, вследствии которого внедорожник вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

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От удара водитель Toyota погиб на месте, жизнь одного из пассажиров пытались спасти медики, но безуспешно. После длительных попыток реанимации они констатировали его смерть. Погибшим в ДТП было около 20-25 лет.





Еще трое пассажиров Toyota с серьезными травмами были госпитализированы. Водитель Mercedes, который осуществлял развозку людей, тоже попал в больницу. Четырем пассажирам микроавтобуса оказали медицинскую помощь на месте, их травмы несерьезные.

Из-за аварии движение по улице Зодчих было перекрыто. На месте происшествия работали около 10 бригад медиков, экипажи патрульной полиции, спасатели ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 17 ноября, поздно вечером в Киеве пьяный водитель такси устроил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала беременная девушка.