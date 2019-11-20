Вандалы под Киевом атаковали поезд "Интерсити" с пассажирами

Под Фастовом (Киевская область) произошло ЧП с поездом "Интерсити", который направлялся из Киева в Одессу и был полон пассажирами.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализницы.

Так, 17 ноября, вандалы забросали камнями скоростной поезд. В результате инцидента в четырех вагонах разбиты шесть боковых стеклопакетов.

Отметим, что аналогичные инциденты недавно произошли в поездах, следовавших по маршрутам Харькова, Кривого Рога и Запорожья. С начала года вандалы, которым нравится разбивать стекла в вагонах поездов, принесли ущерба в 350 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вандалы заблокировали и разрисовали электричку с людьми.

А 29 июля в Киевской области поезд Интерсити+ столкнулся на переезде с автомобилем.