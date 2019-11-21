Остановилось сердце на уроке: в Крыму произошло жуткое ЧП с ребенком

В среду, 20 ноября, в сельской средней школе Сакского района на западе оккупированного Россией Крыма на уроке умер ребенок.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

Так, известно, что ученику 10-го класса резко стало плохо во время урока. Местные врачи предполагают проблемы с сердцем, причина смерти ребенка станет известна после вскрытия. Также известно, что у школьника недавно погиб отец и причиной смерти могли стать личные переживания.

"К сожалению, спасти ребенка не удалось. По предварительным сведениям, это сердце - у него было освобождение от физкультуры", - утверждают журналисты.

В так называемом "министерстве образования, науки и молодежи" оккупационной администрации Крыма подтвердили факт трагедии для российских СМИ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился снимок со двора школы в оккупированном Крыму, где местные власти поставили памятник конструктора оружия Калашникова с автоматом в руках.