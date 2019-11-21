Смывает пляжи: на популярный украинский курорт обрушился мощный шторм, фото

21 ноября в Кирилловке разбушевалось море, что было вызвано ураганным ветром.

Как пишут местные издания, сильные порывы ветра подняли высокие волны, которые с силой обрушивались на берег.

При этом вся видимая зона моря покрыта пеной, а сам цвет воды - буро-коричневый.

Из-за того, что море заметно вышло из берегов, от прибрежной полосы практически ничего не осталось.

На центральном пляже вода достигает бетонного покрытия, а на Федотовой косе волны и вовсе бьются о заборы береговых строений.

В сети также показали фотографии всего происходящего.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Напомним, что туристы покинули один из самых популярных курортов Украины - Кирилловку, и теперь здесь во всю идет подготовка к новому сезону, который начнется в конце весны 2020 года.