Под Сумами мужчина пытался продать дом с телом убитой жены: фото с места трагедии

В Сумской области мужчина убил свою жену и хранил ее тело под кроватью в доме, который выставил на продажу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Тело нашли покупатели и соседи, которым было доверено показать дом. Они зашли в помещение и почувствовали там специфический запах. А позже они обнаружили в одной из комнат под кроватью труп. На место вызвали правоохранителей.

Как установили полицейские, в доме никто не проживал с августа месяца, потому его хозяин выставил на продажу. Найденное тело принадлежало 69-летней пенсионерке. Его осмотрели и не выявили следов насильственной смерти, тело направили на экспертизу. Однако она показала, что смерть наступила от множественных внутренних повреждений.

Соседи рассказали, что в доме жила супружеская пара. Они злоупотребляли алкоголем и часто ссорились между собой и с односельчанами.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Его задержали в соседнем районе. Он оказался жителем Белополья, был ранее судим за убийство. Во время опроса мужчина не отрицал свою вину.

По его словам, все произошло во время празднования Дня Независимости Украины. Они с сожительницей изрядно выпили и уже традиционно поссорились. Мужчина, будучи на двадцать лет моложе сожительницы, а значит и сильнее, избил ее. Также он приказал не попадаться ему на глаза и пошел спать, а наутро обнаружил ее уже мертвой.

Три дня после этого он активно создавал себе алиби, рассказывая всем односельчанам, что женщина уехала к родственникам, а затем отправился к брату в Белополье. В начале сентября вернулся, чтобы тихо похоронить пенсионерку, однако по определенным причинам не сумел этого сделать. Два дня он еще бродил по селу, сетуя, что сожительница должна была приехать раньше него, но так и не вернулась, снова ушел, и больше не возвращался.

В полиции по факту преступления открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (убийство) и задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в Савранском районе Одесской области мужчина из ревности так избил местного жителя, что он умер в больнице.