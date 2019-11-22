Поднялись двухметровые волны: у побережья Одессы произошло серьезное ЧП с судном

В четверг, 21 ноября, в Одессе потерпел бедствия танкер "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

В море разыгрался сильнейший шторм - скорость ветра 20-25 м/с, высота волны 2,3 метра. Из-за этого судно, которое находилось в порту "Южный", сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Спасатели начали операцию, отправив к танкеру катера для снятия с него экипажа. На его борту находились три человека. Однако по данным других источников, на "Делфи" не менее 15 человек.

Известно, что у судна отказала машина. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия". В заливе работали также катера Морской поисково-спасательной службы.

Во время спасательной операции танкер сносило к берегу. Далее судно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива нет.

По словам моряков, у бункеровщика нет топлива. Пока судно сидит на мели, кроме того, его удерживает якорь. Спасательная операция возобновится утром 22 ноября.

Отмечают, что длина "Делфи" 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Как сообщал "Апостроф", в городе Находка (Россия) произошел взрыв на танкере "Залив Америка", в результате чего погибли люди.