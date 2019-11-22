В салоне была гробовая тишина: пассажирка рассказала об опасном ЧП с самолетом в Одессе

В аэропорту Одессы произошло ЧП с самолетом, который едва удалось посадить из-за сильного ветра.

Об инциденте рассказала пассажирка самолета Екатерина Геранина на своей странице в Facebook.

По словам женщины, из-за ветра самолет вылетел на поле вместо посадочной полосы.

"Такое впечатление было, что весь путь мы летели по полю. Гробовая тишина в салоне. Как оказалось потом-только в конце вылетели. Стюарды что-то кричали на турецком. Самолет остановился. Началась паника", - написала она.

По ее словам, справиться с паникой помогли мужчины, которые сами же были пассажирами самолета. Позже всех эвакуировали, никто не пострадал.

"Состояние людей не передать... Я сидела рядом с мужчиной, который спешил на свадьбу к сыну. Я спешила на день рождения дочки! Мы вернулись и успели! Он на свадьбу, я на День Рождения! Берегите себя и цените каждый день!" – добавила Геранина.

Как сообщал "Апостроф", ранее самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог вылететь из Чугуева Харьковской области.