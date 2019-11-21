Отказал двигатель: с самолетом Зеленского под Харьковом произошло серьезное ЧП

Самолет президента Украины Владимира Зеленского из-за технических проблем не смог вылететь из Чугуева Харьковской области.

По данным пресс-службы главы государства, у воздушного судна сломался двигатель.

"Сели на машины и уехали, а потом пересели на другой самолет. Вот и все", — сказал журналистам сам Зеленский в Очакове Николаевской области.

Как заявил руководитель коммерческого отдела международного аэропорта "Харьков" Владислав Ильин, президентский борт все же смог вылететь около 21:00 из Харькова, откуда глава государства отправился в Очаков для осмотра возвращенных РФ кораблей.

Информацию также подтвердила спикер Зеленского Юлия Мендель.

Ожидается, что после посещения Очакова Зеленский вернется в Киев.

Напомним, что Зеленский, находясь с визитом в Станице Луганской, рассказал, о чем именно собирается говорить с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в рамках "нормандского формата" в Париже 9 декабря.