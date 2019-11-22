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Море "съедает" пляжи и базы отдыха: опубликованы мощные видео шторма в Запорожской и Одесской областях

пятница, 22 ноября 2019, 21:32
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Украинское побережье, в том числе и популярный курорт Кирилловка, изнемогают от шторма.

Соответствующие видео опубликовано в соцсетях.

"Много баз на Федотовой косе затопило, дороги на Бирючий остров тоже сейчас нет: все в воде. Плиты и ограждения у моря повалились", - говорится в подписи к кадрам.

Помимо этого, по словам очевидцев, ветер настолько сильный, что не дает открыть двери в машине.

Такая же ситуация наблюдается и в Геническе (Херсонская область).

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые фото затопленного украинского курорта Кирилловка. Кроме этого, как сообщили спасатели, им удалось спасти мужчину и женщину, которые оказались в плену стихии в домике одной из турбаз.

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