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Использовали "Новичок": всплыли имена людей Путина, которые пытались отравить известного бизнесмена

воскресенье, 24 ноября 2019, 10:18
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Восемь офицеров ГРУ РФ имеют отношение к попытке отравления болгарского оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева при помощи яда "Новичок", которое произошло в апреле 2015 года.

Как говорится в расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, жертвами отравления стали болгарский предприниматель, владелец оружейной компании "Емко" Эмилиан Гебрев, его сын и директор его фирмы.

По данным журналистов, в операции участвовали еще не менее семи сотрудников ГРУ Сергей Лютенко ("Сергей Павлов"), Петр Борисов ("Георгий Горшков"), Иван Терентьев ("Иван Лебедев"), Николай Ежов ("Николай Кононихин"), Алексей Калинин ("Алексей Никитин"), Даниил Капралов ("Даниил Степанов") и Владимир Моисеев ("Владимир Попов").

Журналисты считают, что Моисеев может быть ключевым организатором неудавшегося государственного переворота в Черногории.

Напомним, что гражданин Великобритании Чарли Роули, который пострадал от отравления веществом "Новичок", собирается отсудить у России миллион фунтов.

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