Провел в коме две неделе: британец подает в суд на Россию из-за отравления "Новичком"

Гражданин Великобритании Чарли Роули, который пострадал от отравления веществом "Новичок", собирается отсудить у России миллион фунтов.

Об этом сообщает The Mirror.

Роули вследствие отравления российским нервно-паралитическим веществом провел в коме две недели. Его девушка, Дон Стерджесс, погибла.

Представлять интересы пострадавшего будет адвокат Патрик Магуайр, который защищал жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 марта 2018 года "Новичком" в британском Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Также тогда пострадал сержант полиции. В Британии уверены, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, но Москва отвергает обвинения. Роули и Стерджесс отравились в конце июня того же года, предположительно, в результате контакта с флаконом от духов, в котором находился "Новичок".