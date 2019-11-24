Стреляли из минометов и пулеметов: появились данные о новой подлости боевиков на Донбассе

С начала суток воскресенья, 24 ноября, боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. К счастью, никто из бойцов ВСУ не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Как уточнили военные, все 3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, у Водяного, что на Приазовье, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов и неподалеку Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились свежие фото Катериновки (Донецкая область), которая стала одним из населенных пунктов, где проводилось разведение сил на Донбассе.