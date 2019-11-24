Смертельные "сюрпризы" и ОБСЕ: появились свежие фото из зоны разведения сил на Донбассе

Координатор гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин показал, что происходит на данный момент в Катериновке (Донецкая область), которая стала одним из населенных пунктов, где проводилось разведение сил на Донбассе.

Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, насколько небезопасно жить в Катериновке, где практически на каждом шагу, можно наступить на взрывоопасный предмет. Указатели о подстерегающей опасности говорят об этом красноречивее любых слов.

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Напомним, ранее украинские военные также взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области. Село находилось в "серой зоне", в нем отсутствует электричество, водоснабжение и газ. При этом почти 90 из 100 дворов населенного пункта повреждены или уничтожены дотла.

Также, как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии, как сотрудники ОБСЕ переписывают номера оружия украинских военнослужащих и боевиков на Донбассе в рамках разоружения перед разведением сил.