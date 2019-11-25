В Харькове взорвали авто с мужчиной внутри: первые подробности и фото

В понедельник, 25 ноября, в Харькове произошел мощный взрыв, в результате чего на воздух взлетел автомобиль вместе с водителем внутри, который оказался адвокатом.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков 1654".

Все произошло на парковке одного из домов по улице Лермонтовская, 6.

"Пострадали также рядом стоящие машины", - говорится в сообщении.

Также на данный момент известно, что взорвали автомобиль Nissan Qashqai.

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По предварительным данным, мужчина вышел из дома и сел за руль своего автомобиля, после чего произошел взрыв. Предварительно установлено, что сработало взрывное устройство.

"В районе метро Пушкинская взорвалась машина, лично не видел, но говорят, что мужик вылез со словами: "Меня в машине взорвали", - пишут в Telegram-канале "*уевый Харьков".

По данным начальника ГУ Национальной полиции Харьковской области Валерия Сокуренко, взрывное устройство подложили под авто, оставив его на асфальте.

Водитель находится в состоянии средней тяжести, его госпитализировали в одну из городских больниц.

Как сообщал "Апостроф", 6 ноября в Киеве взорвали авто крупного бизнесмена, директора фармацевтической компании Игоря Сало.