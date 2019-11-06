В Киеве взорвали авто крупного бизнесмена: названа фамилия

Взрыв на Житомирской трассе в Киеве, который прогремел вечером 6 ноября, был совершен с целью убийства директора фармацевтической компании Игоря Сало.
Об этом сообщается в телеграм-канале Klymenko Time.
"Это было покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Взорван его автомобиль марки Мерседес-Benz S600, госномер АА0070МІ", - говорится в сообщении.
По предварительной информации к авто подъехал неизвестный мотоциклист и положил на крышу неизвестный предмет, который взорвался.
"В результате взрыва в авто Игорь Сало и его водитель тяжело ранены, охранник погиб", - отметили в соцсети.
Предположительно, преступник был на мотоцикле марки BMW черного цвета (госномер точно неизвестен - АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и в черном шлеме.
Как сообщал "Апостроф", в сети появилось первое видео с места взрыва на Житомирской трассе.