В Киеве взорвали авто крупного бизнесмена: названа фамилия

Взрыв на Житомирской трассе в Киеве, который прогремел вечером 6 ноября, был совершен с целью убийства директора фармацевтической компании Игоря Сало.

Об этом сообщается в телеграм-канале Klymenko Time.

"Это было покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Взорван его автомобиль марки Мерседес-Benz S600, госномер АА0070МІ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации к авто подъехал неизвестный мотоциклист и положил на крышу неизвестный предмет, который взорвался.

"В результате взрыва в авто Игорь Сало и его водитель тяжело ранены, охранник погиб", - отметили в соцсети.

Предположительно, преступник был на мотоцикле марки BMW черного цвета (госномер точно неизвестен - АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и в черном шлеме.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось первое видео с места взрыва на Житомирской трассе.